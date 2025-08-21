Trendyol Süper Lig 3. Hafta Başlıyor

Haberler

HAFTANIN MAÇI YARIN OYNANACAK

Trendyol Süper Lig’de 3. hafta, yarın gerçekleştirilecek Fatih Karagümrük ve Göztepe karşılaşmasıyla başlıyor. Bu haftaki mücadeleler, 23 Ağustos Cumartesi, 24 Ağustos Pazar ve 25 Ağustos Pazartesi günlerinde sürdürülecek. Mersi programının açılış maçı olarak Fatih Karagümrük, yarın gece Göztepe’yi ağırlayacak.

ERTELENEN MAÇLAR

Ligin 3. haftasında yer alması planlanan Konyaspor – Beşiktaş, Çaykur Rizespor – RAMS Başakşehir ve Samsunspor – Kasımpaşa maçları, Avrupa müsabakaları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi. Böylece futbolseverler, mevcut karşılaşmalara yoğunlaşacaklar.

MATCH PROGRAMI

Trendyol Süper Lig 3. haftasındaki maç programı şu şekilde sıralandı:
– Yarın 21.30 Fatih Karagümrük – Göztepe
– 23 Ağustos Cumartesi 21.30 Gaziantep FK – Gençlerbirliği
– 21.30 Fenerbahçe – Kocaelispor
– 24 Ağustos Pazar 19.00 Trabzonspor – Antalyaspor
– 21.30 Kayserispor – Galatasaray
– 25 Ağustos Pazartesi 21.30 Eyüpspor – Corendon Alanyaspor – İstanbul

ÖNEMLİ

