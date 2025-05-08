Trendyol Süper Lig 35. hafta başlıyor

Trendyol Süper Lig’de 35. hafta, yarın başlayacak iki önemli karşılaşma ile şekillenecek. Bu hafta, 10 Mayıs Cumartesi, 11 Mayıs Pazar ve 12 Mayıs Pazartesi günlerinde oynanacak maçlarla futbolseverler büyük bir heyecan yaşayacak.

İLK MAÇLAR VE ÖNEMLİ KARŞILAŞMALAR

Haftanın ilk maçında Fenerbahçe, Başakşehir’i ağırlayacak. Ayrıca, Gaziantep FK da evinde Alanyaspor ile mücadele edecek. Bu hafta dikkat çeken bir diğer müsabakada Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise kendi sahasında Adana Demirspor ile oynayacak. Bu arada, Samsunspor haftayı BAY geçirecek.

HAFTALIK MAÇ PROGRAMI

Trendyol Süper Lig’de 35. hafta maç programı şu şekilde belirlendi:

Yarın (10 Mayıs)

20.00 RAMS Başakşehir – Fenerbahçe

20.00 Gaziantep FK – Corendon Alanyaspor

Cumartesi (10 Mayıs)

16.00 Konyaspor – Çaykur Rizespor

16.00 Eyüpspor – Kasımpaşa

19.00 Trabzonspor – Galatasaray

Pazar (11 Mayıs)

16.00 Sivasspor – Bodrum FK

19.00 Beşiktaş – Adana Demirspor

19.00 Göztepe – Atakaş Hatayspor

Pazartesi (12 Mayıs)

20.00 Kayserispor – Antalyaspor