Trendyol Süper Lig: Başakşehir 0-1 Fenerbahçe

MAÇIN ÖZETİ

İSTANBUL – Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında RAMS Başakşehir, kendi sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğü ile sona eriyor. İlk yarıda dikkat çeken anlar arasında Fenerbahçe’nin attığı gol yer alıyor.

İLK YARIDAKİ ÖNEMLİ ANLAR

Maçın 11. dakikasında Ivan Brnic, ceza yayının sol tarafından yerden bir vuruş yapıyor ancak kaleci Dominik Livakovic, meşin yuvarlağı çeliyor. 18. dakikada ise Brnic’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşu sonrasında, Krzysztof Piatek’in kafa vuruşunu Livakovic kurtarıyor. Bu pozisyonda Leo Duarte, Sofyan Amrabat tarafından çekilen formasıyla yerde kalıyor ve hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösteriyor.

20. dakikada Piatek penaltıyı kullanıyor ama yine Livakovic devreye girerek topu kurtarıyor. 33. dakikada Edin Dzeko, sağ kanattan rakibini geçip uzak köşeye vuruş yapıyor ama top yandan dışarı gidiyor. 41. dakikada Sofyan Amrabat’ın sol kanattan ortasında Anderson Talisca’nın indirdiği topu alan Dzeko, yerden vuruş yapıyor ancak top kalenin solundan dışarı çıkıyor.

MAÇIN GOLÜ

44. dakikada, orta sahadan İsmail Yüksek’in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Mert Müldür, sağ taraftan ceza sahasına girip aşırtma bir vuruş yapıyor ve meşin yuvarlak, Muhammed Şengezer’in üzerinden ağlarla buluşuyor. 0-1

HAKEMLER VE TAKIM KADROLARI

Hakemler: Burak Pakkan, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil

RAMS Başakşehir kadrosu: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Jerome Opoku, Leo Duarte, Christopher Operi, Umut Güneş, Olivier Kemen, Crespo, Yusuf Sarı, Ivan Brnic, Krzysztof Piatek. Yedekler: Deniz Dilmen, Hamza Güreler, Ousseynou Ba, Festy Ebosele, Berat Özdemir, Serdar Gürler, Ömer Faruk Beyaz, Deniz Türüç, Philippe Keny, Joao Figueiredo. Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Fenerbahçe kadrosu: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Milan Skriniar, Diego Carlos, Filip Kostic, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Fred, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Edin Dzeko. Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Burak Kapacak, Bright Osayi-Samuel, Levent Mercan, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun. Teknik Direktör: Jose Mourinho.

Sarı kartlar: Ömer Ali Şahiner (Başakşehir), Sofyan Amrabat, Diego Carlos, Anderson Talisca (Fenerbahçe).