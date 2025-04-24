Haberler

Trendyol Süper Lig Başlıyor, Beşiktaş-AHS

HAFTANIN AÇILIŞ MAÇI

Trendyol Süper Lig’in 33. haftası, yarın gerçekleştirilecek bir karşılaşmayla başlayacak. Bu haftanın ilk maçında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor’u sahasında karşılayacak. Tüpraş Stadı’nda yapılacak olan bu mücadele, saat 20.00’de başlayacak.

MAÇ PROGRAMI AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre, 33. haftanın maç programı aşağıdaki gibi belirlendi:

Yarın:
20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)

26 Nisan Cumartesi:
16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor (Grey Beton Bodrum)
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

27 Nisan Pazar:
16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)
19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

28 Nisan Pazartesi:
20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)

ÖNEMLİ

Haberler

MSB, 5 PKK’lı Teröristin Teslim Olduğunu Açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist ile mağarada yakalanan 2 teröristin teslim olduğunu açıkladı. Toplamda 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Haberler

Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Anma Görevi Vurgusu Yaptı

Kraliyet Prensesi Anne, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl anmasında, geçmişten alınan derslerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.