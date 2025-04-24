Trendyol Süper Lig Başlıyor, Beşiktaş-AHS

HAFTANIN AÇILIŞ MAÇI

Trendyol Süper Lig’in 33. haftası, yarın gerçekleştirilecek bir karşılaşmayla başlayacak. Bu haftanın ilk maçında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor’u sahasında karşılayacak. Tüpraş Stadı’nda yapılacak olan bu mücadele, saat 20.00’de başlayacak.

MAÇ PROGRAMI AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre, 33. haftanın maç programı aşağıdaki gibi belirlendi:

Yarın:

20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)

26 Nisan Cumartesi:

16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

27 Nisan Pazar:

16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)

19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

28 Nisan Pazartesi:

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)