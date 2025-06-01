Trendyol Süper Lig: Bodrum FK: 0 – Beşiktaş: 3

MAÇIN BİLGİLERİ

Muğla’da oynanan Trendyol Süper Lig mücadelesinde Bodrum FK, Beşiktaş ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısında siyah-beyazlı ekip 3-0’lık skorla öne geçti.

İLK YARIDA ATILAN GOLLER

Mücadelede ilk gol, 12. dakikada Muçi’nin ortasıyla geldi. Seken topla buluşan Mustafa Hekimoğlu, şutunu çekerek ağları sarsmayı başardı ve durumu 0-1 yaptı. Ardından 27. dakikada Masuaku’nun serbest vuruşunda Paulista, topu arka direğe yönlendirdi. Gedson Fernandes, bu topu kafasıyla filelere göndererek skoru 0-2’ye taşıdı. İlk yarının sonlarına gelindiğinde, 45+1. dakikada Masuaku’nun soldan ceza sahasına yaptığı ortada bir kez daha Mustafa Hekimoğlu sahneye çıktı. Hekimoğlu’nun şutu, direğe çarpmanın ardından ağlarla buluştu ve farkı 3’e çıkardı: 0-3.

HAKEMLER VE TAKIM KADROLARI

Maçta görev alan hakemler Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Sıraç Akpınar. Bodrum FK takımında Diogo Sousa, Ege Bilsel, Herelle, Ajeti, Cenk Şen, Fredy, Ahmet Aslan, Brazao, Seferi, Dimitrov ve Puca sahaya çıktı. Yedeklerdeyse Rüzgar Mehmet Adıyaman, Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar, Tunahan Akpınar, Celustka, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı, Bilal Güven ve Enes Öğrüce bulunuyor. Teknik direktör koltuğunda Jose Morais oturuyor.

Beşiktaş takımında ise Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Hadziahmetovic, Fernandes, Mustafa Hekimoğlu, Joao Mario, Muçi ve Rafa Silva 11’de görev aldı. Yedekler arasında ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Arroyo, Yakup Arda Kılıç, Necip Uysal, Emirhan Topçu ve Emrecan Terzi yer alıyor. Beşiktaş’ın teknik direktörlüğünü ise Ole Gunnar Solskjaer yapıyor.

SARİ KART DURUMU

Maçta Bodrum FK’dan Ajeti sarı kartla cezalandırıldı.