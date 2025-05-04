Trendyol Süper Lig’de 3 Maç Var

VAR GÖREVLERİ AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemleri (VAR) belirlendi. Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçının VAR’ı Hollandalı Richard Martens olacak. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında bugün gerçekleşecek müsabakalar arasında en dikkat çekeni Fenerbahçe’nin 19.00’da sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma. Bu müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcıları ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci. Müsabakanın 4. hakemi Burak Pakkan olarak belirlendi.

SAMSUNSPOR – EYÜPSPOR MAÇINDA VAR

Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinin yanı sıra, Samsunspor da saat 16.00’da Eyüpspor’u ağırlayacak. Bu karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek ve yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Mehmet Kısal yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Melih Kurt olacak. Bu karşılaşmada VAR görevinde Macaristanlı Istvan Vad yer alacak ve ona AVAR’da Ogün Kamacı eşlik edecek.

ADANA DEMİRSPOR – GÖZTEPE MAÇINDA KİMLER GÖREVDE

Günün bir başka karşılaşması ise Adana Demirspor ile Göztepe arasında oynanacak. Bu müsabaka saat 19.00’da başlayacak ve hakem Batuhan Kolak tarafından yönetilecek. Kolak’ın yardımcıları Gökhan Barcın ve Onur Gülter olacak. Mücadelenin 4. hakemi Sarper Barış Saka olarak belirlenirken, VAR koltuğunda İspanyol Javier Alberola Rojas ve ona AVAR’da Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.