Trendyol Süper Lig’de 30. Hafta Hakemleri Açıklandı

HAKEMLER AÇIKLANDI
Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belirlendi. 6 Nisan Pazar günü gerçekleşecek Fenerbahçe-Trabzonspor maçında hakem olarak Mehmet Türkmen yer alacak. Haftanın heyecan dolu anları, 5 Nisan Cumartesi, 6 Nisan Pazar ve 7 Nisan Pazartesi günlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak.
MÜSABAKALARIN PROGRAMI
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde, bu haftaki karşılaşmalar ve hakem atanması duyuruldu. Fenerbahçe’nin Trabzonspor ile oynayacağı mücadelenin yanı sıra, diğer maçların da hakemleri şöyle sıralandı:
5 Nisan Cumartesi
20.00 Adana Demirspor – Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
13.30 Çaykur Rizespor – Sivasspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Başakşehir – Konyaspor: Çağdaş Altay
19.00 Antalyaspor – Samsunspor: Ümit Öztürk
6 Nisan Pazar
13.30 Corendon Alanyaspor – Bodrum FK: Arda Kardeşler
16.00 Atakaş Hatayspor – Eyüpspor: Burak Pakkan
19.00 Fenerbahçe – Trabzonspor: Mehmet Türkmen
7 Nisan Pazartesi
20.00 Kasımpaşa – Beşiktaş: Kadir Sağlam
20.00 Göztepe – Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe