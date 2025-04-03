Trendyol Süper Lig’de 30. Hafta Hakemleri Açıklandı

HAKEMLER AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belirlendi. 6 Nisan Pazar günü gerçekleşecek Fenerbahçe-Trabzonspor maçında hakem olarak Mehmet Türkmen yer alacak. Haftanın heyecan dolu anları, 5 Nisan Cumartesi, 6 Nisan Pazar ve 7 Nisan Pazartesi günlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak.

MÜSABAKALARIN PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde, bu haftaki karşılaşmalar ve hakem atanması duyuruldu. Fenerbahçe’nin Trabzonspor ile oynayacağı mücadelenin yanı sıra, diğer maçların da hakemleri şöyle sıralandı:

5 Nisan Cumartesi

20.00 Adana Demirspor – Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

13.30 Çaykur Rizespor – Sivasspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Başakşehir – Konyaspor: Çağdaş Altay

19.00 Antalyaspor – Samsunspor: Ümit Öztürk

6 Nisan Pazar

13.30 Corendon Alanyaspor – Bodrum FK: Arda Kardeşler

16.00 Atakaş Hatayspor – Eyüpspor: Burak Pakkan

19.00 Fenerbahçe – Trabzonspor: Mehmet Türkmen

7 Nisan Pazartesi

20.00 Kasımpaşa – Beşiktaş: Kadir Sağlam

20.00 Göztepe – Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe