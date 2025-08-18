Trendyol Süper Lig’de 9 Maç Oynandı

HAFTANIN PERFORMANSI

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında gerçekleştirilen 9 maçta toplam 14 gol atıldı. Bugün oynanan tek maçla birlikte haftanın mücadeleleri sonuçlandı. Bu haftada dikkat çeken en gollü galibiyetleri Galatasaray ve Konyaspor (3-0) elde etti. Ayrıca Antalyaspor, Samsunspor ve Trabzonspor da deplasmanlarda aldıkları 3 puanla 2. haftada toplam 6 puana ulaşan 5 ekipten oldu.

FENERBAHÇE PUAN KAYBI YAŞADI

Geçtiğimiz hafta maçı ertelenen Fenerbahçe, sezonun ilk lig mücadelesine İzmir’de çıkarken, Göztepe ile golsüz berabere kaldı. Bu durum, takımın sezona puan kaybıyla başlamasına neden oldu. İlk lig mücadelesini kendi taraftarının önünde oynayan Beşiktaş ise galibiyet golünü uzatma dakikalarında buldu.

MAÇ SONUÇLARI

Haftanın maçları ve sonuçları şu şekilde gerçekleşti:

– Galatasaray – Fatih Karagümrük: 3-0

– Kocaelispor – Samsunspor: 0-1

– Göztepe – Fenerbahçe: 0-0

– Alanyaspor – Çaykur Rizespor: 0-0

– Konyaspor – Gaziantep FK: 3-0

– Gençlerbirliği – Antalyaspor: 0-1

– Başakşehir – Kayserispor: 1-1

– Beşiktaş – Eyüpspor: 2-1

– Kasımpaşa – Trabzonspor: 0-1