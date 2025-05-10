Trendyol Süper Lig’de Bugün Maç Var

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’de bugün gerçekleşecek Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Hollandalı Erwin Blank olarak belirlendi. Süper Lig’in 35. haftasında oynanacak olan bu önemli maç saat 19.00’da başlayacak.

HAKEM KADROSU

Müsabaka, Papara Park’ta düzenlenecek ve hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcıları olarak Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir görev alacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Erwin Blank yer alacak ve ona AVAR pozisyonunda Anıl Usta eşlik edecek.