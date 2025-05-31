Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup. Uçar, eksik oyunculara rağmen umutlu. “7 sakat, 3 cezalı oyuncumuz vardı.” dedi. Gelecek sezon için dersler alacaklarını belirtti. Prip önümüzdeki yıl takımda olmayacak. 13 eksikle mücadele ettiklerini söyledi

TEKNİK DİREKTÖR ÜÇÜNCÜ HAFTA MAÇINI DEĞERLENDİRİYOR

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in son haftasında Fenerbahçe’ye deplasmanda 2-1 kaybetti. Teknik direktör Recep Uçar, yapılan maçın gelecek sezon adına birçok mesaj içerdiğini belirtti. Ülker Stadı’nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenleyen Uçar, iki takımın da herhangi bir iddiası olmadan zor bir maça çıktıklarını vurguladı. Kazanma ihtimallerinin bulunduğunu ancak tecrübesizlikleri nedeniyle mağlup olduklarını ifade etti. Uçar, “7 sakat, 3 cezalı oyuncumuz vardı. 3 oyuncumuza da önümüzdeki sene planlarında olmadığı için izin vermiştim. 13 eksikle geldik.” şeklinde konuştu. Fenerbahçe’nin taraftarla bağının koptuğu bir ortamda kazanma şanslarına inandıklarını aktaran Uçar, “4. dakikada Melih Bostan’la öne geçtik. Sonrasında Fenerbahçe gerek kulübesi, gerek saha içi kalitesiyle topa daha fazla sahip oldu. Yine de ilk yarıda net pozisyon vermedik.” dedi.

SON DAKİKALARDAKİ HATALAR VE GELECEK PLANI

Uçar, golü yedikleri 75. dakikaya kadar topa sahip olmalarına rağmen rakiplerine net pozisyon vermediklerini belirtti. “75. dakikada belki de sahanın en iyisi Deniz’in basit bir hatası oldu. 7 dakika sonra bir gol daha yedik.” diyen Uçar, kazanamadıkları bir maç oynadıklarını ve gelecek sezon adına dersler çıkaracaklarını vurguladı. Kulüp adına sorunsuz bitirilen bir sezon yaşandığını söyleyen Uçar, “Geçen sezonlarda Avrupa’da mücadele eden takımların küme düştüğü ligde, haftalar öncesinden gemiyi limana yanaştırdık.” dedi. 7 aylık süreçte kendilerine destek olanlara teşekkür eden Uçar, en fazla minnettarlığı ise fedakarlık yapan oyuncularına sundu.

KOŞULLARIN DEĞİŞİMİ VE TRANSFER GÖRÜŞMELERİ

Recep Uçar, Süper Lig’de Galatasaray’dan sonra duran top organizasyonlarından en çok gol atan takım olduklarını aktardı. Ancak akan oyunda pozisyonları sonuçlandırmada sorunlar yaşadıklarını dile getirdi. Önümüzdeki sezonda takımda olmayacak oyuncular hakkında da bilgi veren Uçar, “Prip önümüzdeki sene olmayacak. Kendisine teşekkür ettik.” ifadelerini kullandı. Jakub Slowik ile ilgili durumun net olmadığını belirten Uçar, kadro içindeki diğer oyuncularla görüştüklerini açıkladı. Nikola Boranijasevic’in yanı sıra Keyta ve Nikola’nın önümüzdeki sezon başka bir maceraya atılmalarının daha iyi olacağını söyledi.

GENEL KURUL SONRASI PLANLAR

Konyaspor’daki genel kurulun kendisine etkisini değerlendiren Uçar, “Benim 1 yıl mukavelem var. Ama Türkiye’de Türk antrenörlerin mukavelesinin olması, yabancılar kadar önem arz etmiyor.” şeklinde konuştu. “Daha netleşen bir durum yok. Ayın 13’ünde kongre var. Tahminler üzerinden yorum yapmam doğru olmaz.” diyerek, kongre sonucunda yönetimle görüşüp Konyaspor’un menfaatini ön planda tutacaklarını belirtti.