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Trendyol Süper Lig’de Gol Yağmuru

HAFTANIN MAÇ ÖZETİ

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında, 9 maçta beraberlik yaşanmadı ve 17 takım gol sevinci yaşadı. Galatasaray, Alanyaspor’u yenerek, Fenerbahçe’nin BAY geçtiği haftada puan farkını 7’ye çıkarmış oldu. Trendyol Süper Lig’de 27. hafta, Beşiktaş ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşma ile sona erdi. Fenerbahçe’nin BAY geçtiği haftada toplam 29 gol atıldı. Ev sahibi takımlardan 6’sı 3 puan elde ederken, 3 deplasman takımı da galip geldi.

LİDER GALATASARAY’IN BAŞARISI

Lider Galatasaray, konuk olduğu Alanyaspor karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazanarak puanını 68’e yükseltti. Haftanın dikkat çeken diğer sonucu ise Trabzonspor’un, küme düşmeme mücadelesi veren Hatayspor’a 2-1 yenilmesi oldu. Bu sonuç, haftanın en ilginç gelişmelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Ligde 3. sırada bulunan Samsunspor, Adana Demirspor’u yenerek evindeki 8. galibiyetini elde etti ve puanını 50’ye çıkardı.

Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK’ya yenilmesiyle birlikte iki takım arasındaki puan farkı 6’ya çıktı. Haftanın maçları ve sonuçları şöyle şekillendi:

Bodrum FK – Kasımpaşa: 1-0
Kayserispor – Başakşehir: 3-1
Antalyaspor – Çaykur Rizespor: 2-1
Trabzonspor – Hatayspor: 1-2
Sivasspor – Göztepe: 3-1
Eyüpspor – Konyaspor: 2-1
Samsunspor – Adana Demirspor: 3-2
Alanyaspor – Galatasaray: 1-2
Beşiktaş – Gaziantep FK: 1-2

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