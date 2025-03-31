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Trendyol Süper Lig: Eyüpspor-Başakşehir Maçı

MAÇ HAZIRLIĞI DİKKAT ÇEKİYOR

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Eyüpspor, evinde Başakşehir ile amansız bir mücadelenin içinde. Müsabakanın başlama düdüğünden itibaren 15 dakikalık süre, karşılıklı ataklarla geçmesine rağmen herhangi bir gol sesi çıkmadı.

İLK YARIDAN UMUT VEREN GÖRÜNTÜLER

İstanbul’daki bu karşılaşma, her iki takım için de önemli bir mücadele niteliği taşıyor. İlk 15 dakika itibarıyla, her iki ekip de ortaya koyduğu performansla futbolseverlere keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor. Goller henüz gelmiş değil, ancak maçtaki tempo taraftarları heyecanlandırıyor.

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