Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe 0 – Beşiktaş 1

FENERBAHÇE – BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK YARISI

İstanbul’da gerçekleşen Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı, Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇ DAKİKALARI

Maçın 13. dakikasında yapılan serbest vuruş sonrası Arthur Masuaku, ceza sahası dışından şut çekti fakat top az farkla auta gitti. 26. dakikada Fenerbahçe, Oğuz Aydın’ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortayla etkili bir atak geliştirdi. Penaltı noktası etrafında yükselen Anderson Talisca’nın kafa vuruşu, kaleci Mert Günok tarafından kurtarıldı.

34. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Arthur Masuaku, topu ceza sahasına ortaladı. Bu sırada Anderson Talisca ile Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun mücadelesinde top Talisca’nın eline çarptı. Hakem Yasin Kol, penaltı kararı verdi. 36. dakikada Gedson Fernandes penaltı atışını kullandı, ancak kaleci İrfan Can Eğribayat, sağ tarafına uzanarak şutu çıkarmayı başardı.

Ardından, 44. dakikada Arthur Masuaku savunmadan top ile ilerleyerek uzun bir pas gönderdi. Mert Müldür’ün geriye pasında kaleci İrfan Can Eğribayat, ileride yakalandı. Ceza sahası sol çaprazında topu alan Gedson Fernandes, yerden vuruşuyla meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. Skor: 0-1.

HAKEMLER VE TAKIM KADROSU

Hakemlerin isimleri: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci.

Fenerbahçe kadrosunda: İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri. Yedek oyuncular: Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Burak Kapacak, Edin Dzeko, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Cenk Tosun, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek. Teknik Direktör: Jose Mourinho.

Beşiktaş kadrosunda: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Arthur Masuaku, Emrecan Terzi, Alex Oxlade Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Rafa Silva. Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Felix Uduokhai, Ciro Immobile, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Necip Uysal. Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer.