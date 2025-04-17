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Trendyol Süper Lig Hakemleri Açıklandı

HAKEMLER BELİRLENDİ

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Bu haftaki heyecan, 19 Nisan Cumartesi, 20 Nisan Pazar ve 21 Nisan Pazartesi günlerinde gerçekleştirilecek maçlarla yaşanacak. Hakem atamaları, Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesi aracılığıyla duyuruldu.

MAÇ PROGRAMI VE HAKEMLER

32. haftada oynanacak maçların hakemleri şu şekilde belirlendi:

Yarın;

– 20.00 Atakaş Hatayspor – Konyaspor: Halil Umut Meler
– 20.00 Galatasaray – Bodrum FK: Mehmet Türkmen

19 Nisan Cumartesi;

– 13.30 Kasımpaşa – Sivasspor: Ali Şansalan
– 16.00 Adana Demirspor – Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
– 19.00 Göztepe – Beşiktaş: Ozan Ergün

20 Nisan Pazar;

– 13.30 RAMS Başakşehir – Gaziantep FK: Zorbay Küçük
– 16.00 Çaykur Rizespor – Eyüpspor: Ümit Öztürk
– 19.00 Fenerbahçe – Kayserispor: Oğuzhan Çakır

21 Nisan Pazartesi;

– 20.00 Corendon Alanyaspor – Samsunspor: Atilla Karaoğlan

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