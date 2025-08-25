Haberler

Trendyol Süper Lig’in 3. Haftası Tamamlandı

Trendyol Süper Lig’in 3. haftası, ertelenen karşılaşmalar dışında Eyüpspor ile Alanyaspor arasındaki maçla sona erdi. Bu haftada toplam 6 maç oynandı ve Galatasaray ile Trabzonspor 9 puana ulaşan takımlar oldu.

Son şampiyon Galatasaray, Kayseri’de etkileyici bir performans sergileyerek 4-0’lık galibiyetle sahadan ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 3 haftada 9 puan toplarken, savunmasını başarılı bir şekilde koruyarak kalesinde gol görmedi.

Fenerbahçe, ligin yeni takımı Kocaelispor’u konuk ederek 3-1’lik sonuçla 3 puana ulaştı. Trabzonspor ise Antalyaspor’u tek golle geçerek 3’te 3 yapmayı başardı. Avrupa kupalarında mücadele eden takımların maçları ise bu hafta da ertelendi.

Bu hafta planlanan Konyaspor – Beşiktaş, Çaykur Rizespor – Başakşehir ve Samsunspor – Kasımpaşa karşılaşmaları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından daha sonra oynanmak üzere ileri bir tarihe ertelendi. Bu haftanın diğer maç sonuçları ise şu şekilde:

– Fatih Karagümrük – Göztepe: 0-2
– Fenerbahçe – Kocaelispor: 3-1
– Gaziantep FK – Gençlerbirliği: 2-1
– Trabzonspor – Antalyaspor: 1-0
– Kayserispor – Galatasaray: 0-4
– Eyüpspor – Alanyaspor: 2-1

Haftanın değerlendirmesi ile birlikte takımlar, ligdeki mücadelelerine devam edecek.

