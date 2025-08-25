Trendyol Süper Lig’in 3. Haftası Tamamlandı

TRENDYOL SÜPER LİG’DE 3. HAFTA MAÇLARI TAMAMLANDI

Trendyol Süper Lig’in 3. haftası, ertelenen karşılaşmalar dışında Eyüpspor ile Alanyaspor arasındaki maçla sona erdi. Bu haftada toplam 6 maç oynandı ve Galatasaray ile Trabzonspor 9 puana ulaşan takımlar oldu.

Son şampiyon Galatasaray, Kayseri’de etkileyici bir performans sergileyerek 4-0’lık galibiyetle sahadan ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 3 haftada 9 puan toplarken, savunmasını başarılı bir şekilde koruyarak kalesinde gol görmedi.

Fenerbahçe, ligin yeni takımı Kocaelispor’u konuk ederek 3-1’lik sonuçla 3 puana ulaştı. Trabzonspor ise Antalyaspor’u tek golle geçerek 3’te 3 yapmayı başardı. Avrupa kupalarında mücadele eden takımların maçları ise bu hafta da ertelendi.

Bu hafta planlanan Konyaspor – Beşiktaş, Çaykur Rizespor – Başakşehir ve Samsunspor – Kasımpaşa karşılaşmaları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından daha sonra oynanmak üzere ileri bir tarihe ertelendi. Bu haftanın diğer maç sonuçları ise şu şekilde:

– Fatih Karagümrük – Göztepe: 0-2

– Fenerbahçe – Kocaelispor: 3-1

– Gaziantep FK – Gençlerbirliği: 2-1

– Trabzonspor – Antalyaspor: 1-0

– Kayserispor – Galatasaray: 0-4

– Eyüpspor – Alanyaspor: 2-1

Haftanın değerlendirmesi ile birlikte takımlar, ligdeki mücadelelerine devam edecek.