Trendyol Süper Lig Maçında Beraberlik

MAÇ SONUCU VE İLK YARI PERFORMANSI

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor, Galatasaray’ı evinde konuk ediyor. Maçın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi ve her iki takım da gol bulmakta zorlandı.

İLK YARIDA DAKİKALAR

Müsabakanın başlama düdüğünden itibaren, 5. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına yönelen Mustafa Eskihellaç’ın vuruşunda kaleci Fernando Muslera, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 11. dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın ortasında Gabriel Sara’nın kafa vuruşunu Uğurcan Çakır kontrol etti. 12. dakikada Roland Sallai’nin pasıyla buluşan Victor Osimhen, şutunu çekti fakat meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı. 39. dakikada John Lundstram’ın pasında Edin Visca’nın vuruşunda Muslera, topu çeldi. Devamında Mendy, şutunu çekti ancak kaleci Muslera yine başarılı bir müdahalede bulundu. 45+2. dakikada Visca’nın ceza sahasına ortasında Okay Yokuşlu’nun kafa vuruşu, üst direkten geri döndü.

MAÇTAKİ HAKEMLER VE TAKIM KADROLARI

Karşılaşmanın hakemleri Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir. Trabzonspor’un kadrosunda Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Batagov, Arif Boşluk, Mendy, John Lundstram, Mustafa Eskihellaç, Edin Visca, Cham ve Enis Destan yer alıyor. Trabzonspor’un yedekleri: Muhammet Taha Tepe, Nwakaeme, Ozan Tufan, Zubkov, Serdar Saatçi, Cihan Çanak, Salih Malkaçoğlu, Ali Şahin Yılmaz. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde mücadele ediyor.

Galatasaray ise Fernando Muslera, Roland Sallai, Davinsın Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen’le sahada. Galatasaray yedekleri: Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta ve Alvaro Morata. Teknik direktör Okan Buruk ile mücadele ediyor. Mücadelede Muslera sarı kart gören oyuncu oldu.