Trendyol Süper Lig Maçları Devam Ediyor

FUTBOLSEVERLERİN MERAKLA BEKLEDİĞİ MAÇ

Futbol tutkunlarının heyecanla takip ettiği Trendyol Süper Lig karşılaşmaları devam ediyor. Bu bağlamda, “Gençlerbirliği – Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. İki takımın karşı karşıya geleceği bu önemli mücadele, lig sıralaması açısından büyük önem taşıyor.

TARİH VE SAAT BİLGİSİ

Gençlerbirliği ile Antalyaspor, 17 Ağustos 2025 Pazar günü Trendyol Süper Lig bünyesinde bir araya gelecek. Karşılaşma, Ankara Eryaman Stadyumu’nda saat 19:00’da başlayacak. Bu mücadele, ligdeki dengeleri değiştirebilecek kritik bir parti olarak dikkat çekiyor. Maçın yayıncısı ise beIN Sports olacak. Yayının beIN Sports 1 veya beIN Sports 2 kanallarından yapılması planlanıyor. Maç saati yaklaştıkça kesin yayın kanalı beIN Sports’un resmi yayın akışında belli olacak. Bu nedenle, maç günü TV rehberlerini kontrol etmek önemli.

CANLI İZLEME İMKANLARI

Trendyol Süper Lig kapsamında tüm maçlar, beIN Connect, TOD ve Digiturk platformları aracılığıyla şifreli olarak izlenebiliyor. Dolayısıyla, Gençlerbirliği – Antalyaspor karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverlerin bu platformlardan birine abone olmaları gerekiyor. Maçın heyecanına ortak olmak isteyen taraftarlar, dijital yayın platformları sayesinde mobil, tablet ve akıllı TV’lerinden de karşılaşmayı izleyebiliyor. Özellikle beIN Connect ve TOD uygulamaları, yüksek çözünürlüklü yayın olanağı sunuyor.