Trendyol’un İftar Daveti ve E-İhracat Vizyonu

DÜNYA ÇAPINDA E-TİCARET PLATFORMU TRENDYOL, PAYDAŞ BULUŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Trendyol, dünya genelindeki en önemli e-ticaret platformlarından biri olarak paydaş buluşmalarına devam ediyor. Şirket, son olarak Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin’in ev sahipliğinde, çeşitli sektörlerin temsilcileriyle iş dünyası örgütlerinden kişilerin katıldığı bir iftar daveti düzenledi. Bu etkinlik, İstanbul’da gerçekleştirildi ve Birleşmiş Markalar Derneği, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri, İstanbul Ticaret Odası, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye İhracatçılar Meclisi gibi çeşitli sektör kuruluşlarının temsilcileri etkinlikte yer aldı.

Sinan Cem Şahin, katılımcılara Trendyol’un e-ihracat alanındaki vizyonu ve yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak bilgi verdi. “Türkiye’nin e-ihracat şampiyonu Trendyol olarak, tüm paydaşlarla iş birliği içinde Türkiye’nin e-ihracat ekosistemini büyütmeye odaklanmaya devam ediyoruz” diyen Şahin, e-ihracatın sunduğu fırsatları değerlendirmeyi ve Türkiye’nin rekabetçi gücüne destek olmayı öncelikli hedef olarak belirlediklerini iletti. Şahin, ayrıca, “Tekstilden mobilyaya, perakendeden gıdaya farklı sektörlerden iş dünyasının çok değerli temsilcileriyle bir araya gelerek önümüzdeki dönemdeki e-ihracat çalışmalarına dair değerlendirmelerde bulunduk. Ticaret Bakanlığımızın 2030 yılı için belirlediği e-ihracatın toplam ihracat içindeki payını yüzde 10’a çıkarma hedefini gerçekleştirmek adına tüm paydaşlarla el birliği ile çalışmaya hazırız” şeklinde konuştu.

– İSTANBUL