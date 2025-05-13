Trendyol Ve UNDP İş Birliğiyle Taraklı Merkez

PROJE KAPSAMINDAKİ MERKEZİN ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

Taraklı Dijital Merkezi, Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen “Yarının Köyleri” projesi çerçevesinde ilk 6 ayını tamamladı. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) desteği ile hayata geçirilen bu merkezdeki faaliyetler, Sakarya’daki kamu kurumu temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla değerlendirildi. Digital merkez, Sakarya’nın Taraklı ilçesinde Kasım ayında faaliyete geçerek, yerel ortağın katkısıyla çeşitli eğitimler ve aktiviteler sunmaya başladı.

EĞİTİMLER VE FAALİYETLER HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Kasım ayında hizmet vermeye başlayan Taraklı Fenerli Konak’ta düzenlenen buluşmada, merkezde gerçekleştirilen eğitimler ve etkinlikler hakkında detaylar paylaşıldı. Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Ticaret Bakanlığı E-ticaret Daire Başkanı Çağatay Yasin Karaboğa ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Domnguez etkinlikte konuşma yaptı. Merkezde dijital okuryazarlık, yapay zeka okuryazarlığı gibi eğitimlerin yanı sıra, kadın üreticiler için güçlenme programları ve çocuklara yönelik robotik eğitimleri aktarıldı. Bugüne kadar yaklaşık 150 kişi eğitim aldı, bunların büyük bir kısmı kadınlardan oluşuyor.

PROJENİN ÖNEMİ VE HEDEFLERİ

Etkinlikte Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, projenin önemini belirtirken şu şekilde ifade etti: “Trendyol olarak, teknoloji ve veri odaklı yaklaşımımızı toplumsal fayda yaratmak için kullanıyoruz. Taraklı Dijital Merkezimiz, kadınların ekonomiye katılımını destekleyen bir merkez. Kırsalda sürdürülebilir kalkınmanın, doğru işbirlikleriyle mümkün olduğunu burada görmekteyiz.” Akgün Altuğ ise projenin Sakarya’daki yeni nesil teknolojilerin benimsenmesi açısından büyük bir fırsat olduğunu vurguladı ve bu modelin Türkiye’ye örnek teşkil edeceğine inandıklarını belirtti.

E-TİCARETİN GELİŞİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Ticaret Bakanlığı E-ticaret Daire Başkanı Çağatay Yasin Karaboğa, Türkiye’de e-ticaret hacminin 2024 itibarıyla 3 trilyon TL’ye ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Kadınların e-ticaret alanındaki yükselişine dikkat çeken Karaboğa, “Yarının Köyleri projesi, kırsalda fırsat eşitliğini destekliyor” diyerek bu tür projelerin destekleneceğini açıkladı.

UNDP’NİN ROLÜ VE GELECEK PLANI

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Domnguez, bu merkezin kırsal kalkınmaya yönelik dijital araçların kullanımında önemli bir adım olduğunu belirtti. Proje kapsamında Türkiye genelinde diğer dijital merkezlerin kurulması planlanıyor. Bu projeyle, yerel üreticilerin katma değerli ürünlerini yurtiçi ve yurtdışı pazarlara ulaştırmaları sağlanabilecek. Taraklı’daki merkezi, bu alanda üçüncü durak olarak öne çıkıyor ve toplamda 2026 yılına kadar 10 merkeze ulaşılması hedefleniyor.