Trendyol, Yarının Köyleri Projesi’ni Tanıttı

TRENDYOL’UN YARININ KÖYLERİ PROJESİ TANITILDI

Trendyol, teknoloji ve dijitalleşmeyi yerel kalkınmayı desteklemek için kullandığı “Yarının Köyleri” projesinin ayrıntılarını, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda düzenlenen özel bir panelde açıkladı. Panel, New York’taki BM Genel Merkezi’nde “Kapsayıcı Kırsal Kalkınmayla Dijital Uçurumu Kapatmak: Sürdürülebilir Kalkınmada Özel Sektörün Katkısı” temasıyla gerçekleştirildi. Trendyol, UNDP ile birlikte kırsal alanlarda fırsat eşitliği sağlamak, kadınları ve gençleri güçlendirmek için bu projeyi yürütüyor. Etkinlikte Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız ve BM Genel Sekreter Yardımcısı Susan Brown açılış konuşmaları yaptı. Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, UNDP temsilcileriyle birlikte panele katıldı.

Panelde, Trendyol’un Yarının Köyleri projesinin dijitalleşmeyi odağa alarak sürdürülebilir kalkınma modeli oluşturma çabaları katılımcılara sunuldu. Ahmet Yıldız, projeyle ilgili yaptığı konuşmasında, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak için özel sektörün katkısının önemi açıktır” dedi. Yıldız, finansmanın açığının yıllık 4 trilyon dolara ulaştığına dikkat çekerek, “Özel sektörün Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın finansmanındaki rolü önemlidir” ifadesini kullandı. Bu bağlamda UNDP Türkiye’nin Trendyol ile beraber yürüttüğü projeyi desteklediklerini belirtti.

KIRSAL ALANLARA DİJİTAL FIRSATLAR SUNULUYOR

Yarının Köyleri projesi, kırsal alanlardaki dijital uçurumu kapatmayı ve herkes için fırsat eşitliği sağlamayı amaçlıyor. Sinan Cem Şahin, “Diğerleriyle birlikte yerel üreticilerin markalarını kurmalarına ve yeni fırsatlar yaratmalarına imkan sağlıyoruz” açıklamasında bulundu. Dijital merkezler aracılığıyla, binlerce kişiye eğitim verildiğini belirten Şahin, bu yolla yerel üreticilerin kendi markalarını oluşturduğunu ve gençlerin beceriler kazandığını vurguladı.

Yarının Köyleri dijital merkezleri, Adana, İzmir, Sakarya ve Diyarbakır gibi yerlerde kuruldu. Bu merkezlerde yerel toplulukların gelişimine önemli katkılar sağlandı. Eğitimler sonucu, örneğin Adana’daki bir öğrencinin kurduğu robotik takım uluslararası bir yarışmada ülkemizi temsile hak kazandı. Ayrıca, projede yer alan girişimcilerin ürünleri artık sadece yerel düzeyde değil, uluslararası pazarlar da dahil olmak üzere geniş bir kitleye ulaşıyor.

Yarının Köyleri projesi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na da katkı sağlıyor. Kadınların güçlenmesi, gençlerin beceri kazanması ve kültürel mirasın korunması gibi hedeflerle proje, 2028 yılına kadar Türkiye genelinde 10 dijital merkez kurmayı planlıyor. Trendyol’un bu adımları, kırsal kalkınma modelini sürdürülebilir ve kapsayıcı bir anlayışla desteklemeyi amaçlıyor.