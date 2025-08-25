Trendyol, Yaz Ürün Siparişlerini Açıkladı

TÜKETİCİLERİN YAZ AYLARINDAKİ TERCİHLERİ

Trendyol, yaz mevsiminde tüketicilerin en fazla ilgi gösterdiği ürünleri açıkladı. Haziran ile ağustos ayları arasındaki plaj kategorisi ürün siparişleri yüzde bin 500’e varan bir artış gösterirken, klima siparişleri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70’in üzerinde bir artış yaşadı. Yaz boyunca Trendyol’da en çok ilgi gören ürünler arasında elbise, sandalet, terlik, şort, mayo, güneş kremleri ve iklimlendirme ürünleri yer alıyor.

PLAJ VE İKLİMLENDİRME ÜRÜNLERİNDEKİ ARTIŞ

Haziran ayından önceki üç ayla kıyaslandığında, vantilatör satışları yüzde 500’ün üzerinde bir yükseliş kaydetti. Ayrıca, pareo, deniz ayakkabısı ve plaj çantası gibi yaz sezonuna özel ürünlere olan talep ise yüzde bin 500’ün üzerinde bir artış gösterdi. Şirketten yapılan açıklamada, “Geçen yılın yaz dönemine göre en yüksek artışlar yaklaşık yüzde 27 ile anne, bebek, çocuk kategorilerinde kaydedildi” ifadesi kullanıldı.

DİĞER KATEGORİLERDEKİ GELİŞMELER

Bu kategorilerin ardından otomobil ve motosiklet, hobi ve eğlence, giyim, kozmetik ve kişisel bakım kategorileri geldi. Yaz döneminde en fazla tercih edilen ürünler arasında tekli elektrikli ocak, uydu alıcılı akıllı televizyon ve 12.000 BTU kapasiteli klima öne çıkıyor. Televizyon ve beyaz eşyaya olan ilgi, geçen yılın yaz aylarına göre benzer seviyelerde kalırken, klima siparişleri ise yüzde 70’in üzerinde bir artış sergiledi.