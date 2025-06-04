Trenin altında kalarak hayatını kaybetti

TRAGİK OLAYDA HAYATINI KAYBETTİ

Aydın’ın Nazilli ilçesinde evliliğine gün sayan bir ambulans şoförü trenin altında kalarak yaşamını yitirdi. Olayın meydana geldiği yer İstiklal Mahallesi olarak belirlendi. Edinilen bilgilere göre, paramedik olarak görev yapan Mustafa Erke, Denizli-İzmir seferini gerçekleştiren bir yolcu treninin altında kalmış bulunuyor. Olayın duyulmasının ardından bölgeye derhal jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, trenin altında kalan Erke’nin yaşamını yitirdiğini doğruladı. Olay yeri incelemesinin ardından Erke’nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

EVLİLİĞE GİN YAZIYOR

İlk tespitlere göre ambulans şoförü Erke’nin, yolcu treni yaklaşırken raylara yatarak intihar ettiği belirlenmiş. Ailevi sorunları olduğu öne sürülen Erke’nin, bu ay içerisinde düğün yapmayı planladığı öğrenildi. Kendisi gibi sağlık çalışanı olan nişanlısı ve mesai arkadaşları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Bu trajik olay, ilçede büyük bir üzüntü yarattı.