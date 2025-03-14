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Trenin Çarptığı Minibüste 10 Kişi Öldü

KAZA DETAYLARI

Kahire’nin kuzeydoğusundaki İsmailiye vilayetinde, demiryolundan geçmeye çalışan bir minibüse trenin çarpması sonucu 10 kişi yaşamını yitiriyor, 12 kişi de yaralanıyor. Mısır Ulusal Demiryolları’ndan alınan bilgilere göre kaza, minibüsün demiryolunun tehlikeli bir bölgesinden hızla geçmeye çalışmasıyla meydana geliyor.

YARALILAR VE HASTANE TEDAVİSİ

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, olay bölgesine hemen 13 ambulans yönlendiriliyor. Yaralılar, tedavi amacıyla El Kantara Şark Merkez Hastanesi’ne kaldırılıyor. Mısır Ulusal Demiryolları, benzer kazaların önlenmesi adına sürücü ve yayaları belirlenen demiryolu geçitlerini kullanmaları konusunda sürekli olarak uyarıyor.

TAZMİNAT AÇIKLAMASI

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine tazminat olarak 100.000 Mısır poundu (yaklaşık 1.974 ABD doları) ödenmesi talimatını verdi. Ülkenin tarihindeki en ölümcül demiryolu kazası ise 2002 yılında Giza vilayetinin Ayyat bölgesinde gerçekleşmiş, Kahire’den Luksor’a giden bir trende meydana gelen yangında 380’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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