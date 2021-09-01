Trenlerde yeni dönem!

Şehirlerarası trenlerde yolculuk yapacak vatandaşlar için açıklama geldi.

Şehirlerarası trenlerde yolculuk yapacak vatandaşlar için önemli bir açıklama geldi. 6 Eylül’den itibaren aşı kartı ve PCR testi uygulaması başlatılacağı öğrenildi.

Şehirlerarası trenlerde seyahat edecek yolcuların 6 Eylül’den itibaren aşı kartlarını ya da 48 saat içinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekecek.

Covid-19 önlemleri kapsamında tren seyahatlerinde 6 Eylül Pazartesi’den itibaren yeni dönem başlıyor.

Konya’da açıklama yapan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, 6 Eylül tarihinden itibaren trenlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluğu uygulaması başlatılacağını belirtti.

Pezük, ”Covid 19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda 6 Eylül’den itibaren şehirlerarası trenlerde seyahat edecek yolcularımızın aşı kartlarını ya da 48 saat içinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Covid-19 ile mücadelede başarılı olmak ancak hepimizin duyarlı olması ile mümkündür” diye konuştu.