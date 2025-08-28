Treppenlift Für Geborene Vor 1959! TÜRK ASKERİ VESİLELERİ TARTIŞILDI.

TEKNOFEST MAVİ VATAN BAŞLADI

TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlendi. Festival boyunca yapılan konferanslara Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Tümamiral Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Mehmet Emre Sezenler, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

İLK TERSANELERİMİZ VE FATİH SULTAN MEHMET

Prof. Dr. İlber Ortaylı, burada gerçekleştirdiği konuşmada, “Alanya ve Sinop ilk tersanelerimizdir. Şu an Türkiye, şartlı bir kuvvet olarak algılanıyor, bu durum, Deniz Kuvvetleri’ne borçluyuz. Geçmişte güney sınırlarımızda koruyuculuktan başka bir işlev göremedik. Bunu bahriye sağladı. Teknolojimizi nasıl geliştirdiğimiz önemli. Türk askeri teknolojisi, dünya gelişmelerinin dışında, denizciliğin ilk aşamasında değil, topçuluktan kaynaklandı. Fatih Sultan Mehmet’in bu bağlamda görülmesi çok hoşuma gitti çünkü o, 15’inci asrın büyük devrimini yapmıştır. Surların yıkılması, teknolojik bir yenilikle mümkün olmuştur. Ordumuzda bu teknolojinin geleneği, karada pek sürdürülememiş olabilir ama 18’inci asrın sonunda bunun farkına vardık.” şeklinde ifade etti.

TÜRKLERİN GEMİ YÜRÜTME DENEYİMİ

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, “Fatih Sultan Mehmet’in Çanakkale’de Sultaniye ve Kilitbahir kalelerini yaptırması, İstanbul’un savunulmasında önemli bir adımdır. 450 yıl önce Çanakkale’nin tahkimat önlemlerini almıştı. 2’nci Murat’tan itibaren Türk padişahları, Kara ve Denizlerin Sultanı unvanını kullanmaya başladı. İstanbul’un fethinde denizcilikten kalan Balta Limanı ismi önemli. Gazi Umur Bey’in karadan gemi yürütme yöntemini daha önce uyguladığı biliniyor. Dünya tarihine göre, Türklerin 4 defa karadan gemi yürütme meselesi vardır.” diye açıkladı.