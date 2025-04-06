Tressa Middleton, En Genç Anne

GENÇ ANNE OLARAK TANINMASI

Tressa Middleton, dünyanın en genç annelerinden biri olarak biliniyor. 2006 yılında, sadece 12 yaşındayken İngiltere’nin en genç annesi unvanını kazanarak tarihe isim yazdırdı.

ZORLU ÇOCUKLUĞU VE İSTİSMAR

İskoçya’nın Bathgate kentinde, zorlu bir çocukluk süreci yaşayan Tressa, yoksulluk ve ihmal altında büyüdü. Dört yaşında bakım altına alındı, ancak annesinin karmaşık yaşamına geri döndüğünde, yedi yaşından itibaren abisi Jason tarafından istismara uğradı.

Tressa, 11 yaşında abisinin tecavüzü sonucunda hamile kaldı. Bu durumu yıllar boyunca gizli tuttu. Doğurduğu kızı Toni iki yıl sonra sosyal hizmetler tarafından alındı ve evlatlık verildi.

HİKAYESİNİ PAYLAŞMASI

Zamanla depresyon ve bağımlılıkla mücadele eden Tressa, 14 yaşında gerçeği ifşa edince abisi hapse mahkum edildi. Kendini toparlayan Tressa, yaşadığı travmayı “Tressa: 12 Yaşındaki Anne – Gerçek Hikâyem” isimli kitabında paylaştı.

MENTORLUK FAALİYETLERİ

Günümüzde yazar olarak çocuk eğitimi ve genç annelik üzerine çalışmalar yapıyor. Sosyal medya aracılığıyla hikayesini genç kızlarla paylaşarak onlara destek sağlıyor. Partneri Darren ile birlikte üç kız çocuğu daha dünyaya getiren Tressa, geçmişini umuda dönüştürerek diğer genç annelere ilham veriyor.