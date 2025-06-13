Trident, 500 Milyon Dolarlık XRP Rezervi

TRIDENT DIGITAL TECH HOLDINGS’DEN YENİ XRP REZERVİ PLANI

Singapur kökenli Web3 şirketi Trident Digital Tech Holdings, 500 milyon dolar değerinde bir XRP rezervi oluşturma niyetini açıkladı. 2025’in ikinci yarısında hayata geçmesi beklenen bu girişim, kurumsal kripto adaptasyonu açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Web3 teknolojilerine yönelik faaliyet gösteren Trident, yarım milyar dolarlık bu XRP rezervi ile kripto para ekosisteminde dikkat çeken bir strateji belirliyor.

STRATEJİK KARARLAR VE BLOKCHAIN GÜCÜ

Trident’in kurucusu ve CEO’su Soon Huat Lim, bu stratejik kararın arkasındaki vizyonu paylaştı. Lim, “Blockchain teknolojisinin sermaye dağıtımı ve uluslararası değer transferindeki dönüştürücü gücüne duyduğumuz güveni” vurguladı. Hedeflerinin, halka açık şirketlerin merkezi olmayan finans alanında nasıl sorumlu ve planlı adımlar atabileceğini göstermeyi sağlamak olduğunu belirtti. Trident’in yaklaşımı, yalnızca basit bir alım stratejisi olmaktan öte, XRP varlıklarını staking yöntemleriyle değerlendirmeyi ve Ripple ekosistemine derinlemesine entegre olmayı içeriyor.

REZERV OLUŞTURMA SÜRECİ VE FİNANSAL GÖRÜNÜM

Rezerv oluşturma sürecinin başlangıç tarihi 2025 yılının ikinci yarısı olarak belirlenirken, bu takvimin düzenleyici gelişmelere ve piyasa koşullarına bağlı olabileceği de vurgulanıyor. Ancak, açıklama gününde şirket hisselerinin yüzde 37,6 oranında değer kaybetmesi dikkat çekici. Mali tablolarda Trident’in geçtiğimiz yıl sonunda 3,1 milyon dolar zarar bildirdiği, gelirlerinin yıllık bazda yüzde 91,4 düştüğü ve operasyonel maliyetlerinin iki katına çıktığı görülüyor. Şirket, XRP rezervi için gerekli finansmanı sağlamak adına hisse senedi ihracı ve stratejik ortaklıklar gibi çeşitli yöntemleri değerlendirmeye alıyor.

KURUMSAL KRİPTO REZERVLERİ TRENDİ

Trident’in XRP rezervi oluşturma girişimi yalnızca kendi çerçevesinde kalmıyor. Çin merkezli yapay zeka firması Webus 300 milyon dolarlık, VivoPower 100 milyon dolarlık ve Wellgistics Health ise 50 milyon dolarlık XRP rezervi planlarını açıkladı. Bu gelişmeler, XRP’nin Bitcoin ve Solana’nın yanında kurumsal hazine rezervlerinde önemli bir kripto para olduğunu gösteriyor. Kurumsal kripto rezervi trendi 2020 yılında MicroStrategy’nin öncülüğünde Bitcoin ile başlamış, Metaplanet ve Semler Scientific gibi firmalar da bu stratejiyi benimsemişti. Solana rezervleri ise 2025 yılında ivme kazanma potansiyeli taşıyor. DeFi Development ve SOL Strategies gibi kurumlar, Solana’nın gelecekteki potansiyeline yatırım yaparak önemli miktarlarda SOL biriktirmeye başladılar.