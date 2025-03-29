Trio Ekibi: VAR Kararlarını Değerlendirdi

Fenerbahçe’nin Bodrum FK’yi Deplasmanda Yendiği Maçta Tartışmalar

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi ve maçı 4-2’lik skorla kazandı. Ancak karşılaşmada yaşanan tartışmalı anlar, taraftarları oldukça heyecanlandırdı. Maçta meydana gelen ilk golden önceki faul iddiaları, Bodrum’un kazandığı penaltı ve Fenerbahçe’nin elde ettiği penaltı, yayıncı kuruluş Trio ekibi tarafından detaylı bir şekilde incelendi. Eski hakemler Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran’ın bu kararlara yönelik değerlendirmeleri, hakem kararlarını belirginleştirebildi mi, yoksa tartışmaları daha da büyüttü mü? İşte bu kritik pozisyonların arka planı…

Fenerbahçe’nin İlk Golü: Faul İddiaları

Maçın 5. dakikasında Skriniar’ın attığı gol öncesinde Bodrum FK oyuncuları faul olduğunu düşündü. Trio ekibinin görüşleri ne oldu? Bahattin Duran, “Elini rakibe koyuyor ama bu faul için yeterli değil, gol nizami” dedi. Bülent Yıldırım, “Etkili bir itme yok, rakip süslemeye çalışıyor, gol temiz” yorumunu yaptı. Deniz Çoban ise “İptal edilseydi hata olurdu, net bir faul yok” diyerek golü onayladı. Fenerbahçe taraftarları bu açıklamalarla rahat bir nefes aldı ancak tartışma sona erdi mi?

Bodrum FK’nın Penaltısı: “Eldivenle Top Yakalama” Benzeri

Maçın 30. dakikasında Bodrum FK’nın Puscas ile kazandığı penaltı, Talisca’nın elle oynadığı iddialarıyla gündeme geldi. Bahattin Duran, dikkat çekici bir benzetmeyle, “Canlı yayında görememiştim ama tekrar izleyince top önce eline geliyor. Sol eliyle ‘eldivenle top yakalama’ gibi hareket yapıyor, net penaltı!” dedi. Deniz Çoban da bu karara destek verirken, “VAR da doğru, penaltı da doğru” ifadelerini kullandı. Ancak Bülent Yıldırım temkinli davrandı ve “Sahada verilirse saygı duyarım ama VAR’da mikrocerrahi yapılıyorsa şüpheli. Penaltı net değil.” dedi.

Fenerbahçe’nin Penaltısı: Tartışmasız Karar!

İkinci yarıda Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı, Trio ekibinde oybirliğiyle onaylandı. Bülent Yıldırım, “Erkan geç kaldı, hem ayak hem dizle rakibi bozdu, tartışmasız penaltı” derken, Bahattin Duran “Dikkatsiz iki müdahale, diz ve ayak darbesiyle net penaltı” ifadesini kullandı. Deniz Çoban ise “Şüphe yok, karar doğru” diyerek durumu netleştirdi.