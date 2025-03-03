Trio: VAR Karışamaz Ama Faul Var!

FENERBAHÇE-ANTALYASPOR MAÇINDAN ÇARPICI SONUÇ

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de Antalyaspor’u 3-0 gibi belirgin bir skorla yenerek taraftarlarını coşkuya boğdu. Sarı-Lacivertli ekip, bu karşılaşmayı tamamen kontrol ederek oynadı. Maçın sonucunun yanı sıra, asıl heyecan maç sonrası Trio programında yaşandı.

TRİO PROGRAMINDA TARTIŞMALAR YÜKSELDİ

Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban, maçın tartışmalı pozisyonlarını detaylı bir şekilde masaya yatırdı. “VAR karışamaz” ifadeleriyle başlayan tartışmalar, faul olayları üzerine yükselerek taraftarlar arasında heyecan yarattı. Maç sonrası yapılan yorumlar ise dikkat çekti ve izleyicilerde büyük bir etki oluşturdu. İşte o çarpıcı yorumlar ve maçın atmosferi!