TRLG-122 Füzesi, Hedefi Tam Vurdu

YERLİ VE MİLLİ FÜZE BAŞARISI

ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli TRLG-122 füzesi, hafif bir araçtan gerçekleştirdiği atışla sabit deniz hedefini tam isabetle vurdu. Bu test atışı, ROKETSAN’ın üretimindeki önemli bir başarıyı temsil ediyor.

HAFİF ARAÇTAN GERÇEKLEŞEN TEST

Gerçekleştirilen denemede, hafif araç platformu üzerinden fırlatılan TRLG-122 füzesi, belirlenen sabit deniz hedefini tam isabetle vurmayı başardı. ROKETSAN’ın sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve bu anları gösteren görüntüler, füzelerin kabiliyetini gözler önüne serdi.

Ankara’da Sürücü Kaldırıma Çıktı

Çankaya'da trafik sıkışıklığından kurtulmak isteyen bir sürücünün cipini kaldırıma çıkarıp toprak alana yönelmesi kameralarca kaydedildi. Olay anı görüntülendi.
ABD Başkanı, Diplomasi Trafiği Devam Ediyor

Trump'ın diplomasi trafiği hızlandı; öncelikle Putin'i Alaska'da, ardından Zelenskiy'i Beyaz Saray'da kabul etti. Bu görüşmeler önemli gelişmelere zemin hazırladı.

