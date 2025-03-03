Tropicana Portakal Suyu Üretiminde Kriz Yaşıyor

KEFALETİ ZORLAYAN FINANSAL ZORLUKLAR

Türkiye’de kahvaltılarda sıkça tercih edilen meyve suyu markası kötü bir süreçten geçiyor. 1947 yılında ABD’de kurulan ve portakal suyu üretiminde önemli bir devrim yapan Tropicana, son yıllarda büyük finansal sıkıntılar ile karşılaşıyor. Florida’daki ciddi kasırgalar ve ormanlık alanları etkileyen hastalıklar, markanın en kritik hammaddesi olan portakal üretimini büyük ölçüde etkiledi. Geçtiğimiz yıllarda büyük bir üretim kaybı yaşayan markanın, portakal üretiminde son 88 yılın en düşük seviyesine gerileyebileceği bildirildi.

GEÇEN ÇEYREKTEKİ DÜŞÜŞLER

CNN Business’ta yer alan bilgileri göre Tropicana, son çeyrekte yüzde 4’lük bir gelir kaybı yaşadı ve net karı yüzde 10 azaldı. Şirketin çoğunluk hissesine sahip olan PAI Partners, acil bir durumda 30 milyon dolarlık bir kredi sağlamışken, azınlık hissesine sahip olan PepsiCo ise yatırım değerini 135 milyon dolar düşürdü. İklim değişikliği ve meyvelerde yaşanan hastalıklar, markayı zor bir duruma sokarken, iç değişikliklerin şirketin imajını etkilediği değerlendiriliyor. Tüketiciler, portakal suyunun yüksek şeker içeriğinden kaçınarak daha sağlıklı alternatiflere yönelmeye başladı.

YENİ ÜRÜNLERLE PAZARDA YER EDİNME ÇABALARI

Marka, tüketici taleplerine yanıt vererek 2023’te sıfır şekerli bir portakal suyu serisi ve gazlı içecekler gibi yeni ürünler piyasaya sürdü. Ancak markanın 80 yıl boyunca portakal suyu ile özdeşleşmiş olmasının bu geçişi zorlaştırdığı ifade edildi. Şirket, geçmişte ‘yeniden markalaşma’ ile ambalaj tasarımında yenilik yapmasının ardından şişe boyutunu küçültme kararı aldı, fakat bu durum tüketiciler tarafından olumsuz karşılandı. Tropicana, fiyatları artırmadan 52 ons’luk şişeyi 46 ons’a düşürdü ancak bu, sadık müşteriler tarafından “hile” olarak değerlendirildi.

BÜYÜK BİR KRİZLE YÜZ YÜZE

Tüm bu zorlukların yanında Tropicana, iklim değişikliği, hastalıklar, yüksek fiyatlar ve değişen tüketici tercihlerinin etkisiyle büyük bir kriz ile karşı karşıya kaldı.