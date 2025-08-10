Troya Festivali, Kent Geleneği Oluyor

ULUSLARARASI TROIA FESTİVALİ’NİN AÇILIŞI

Çanakkale Belediyesi tarafından bu yıl 62’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Troia Festivali’nin resmi açılışı, Troya Antik Kenti’nde yapıldı. Belediye Başkanı Muharrem Erkek, törende yaptığı konuşmada, festivalin 62 yıldır süren bir şehir geleneği olduğunu vurguladı. Erkek, bu festivalin kent yaşam kültürüne katkı sunan önemli bir ortak payda olduğunu belirtti. “Troya Festivali’nin bayrağı 62 yıldır elden ele ve çabayla bugünlere taşınıyor.” diyen Başkan Muharrem Erkek, “Bu sayede kentimizin ve kültürümüzün çok önemli bir parçası oldu. Bugün de bu bayrağı taşımaktan ve geleceğe hazırlamaktan gurur duyuyorum.” şeklinde ifadelerde bulundu.

TROYA’NIN TARİHİ VE KÜLTÜREL ÖNEMİ

Başkan Erkek, konuşmasının devamında, “Bugün sıradan bir mekanda ve sıradan bir festivalde değiliz. Çok olağan üstü bir noktadayız. 5 bin yıl önce bugün bulunduğumuz noktada bir kent vardı. Burada mitlerin, şiirlerin, savaşların ve barış arayışlarının iç içe geçtiği bir kentteyiz.” dedi. Troas bölgesinin, Homeros destanlarında gördüğümüz üzere birçok uygarlığın ve toplumun izlerini bulduğu tarih, kültür, edebiyat, arkeoloji ve mitolojinin yeşerdiği bir alan olduğunu ifade etti. Erkek, “Antik çağlardan bugüne laik cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına uzanan bu tarihsel süreçte nice bilgileri bugün dahi bizim önümüze koyuyor. Troya, eşsiz birikimi ve cömertliğiyle doğu batı arasında önemli bir geçiş köprüsü.” diye konuştu.

ÖDÜLLERİN DAĞITILDIĞI TÖREN

Konuşmaların ardından, “Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülü”, Troya Antik Kenti’nin eski kazı başkanı Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann’a verildi. Ödülü Korfmann ailesi adına, antik kentin kazı başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan’a Başkan Erkek takdim etti. Ayrıca, “62. Uluslararası Troia Festivali Afiş Yarışması”nda birincilik ödülü Muhammet Ceyhan’a, mansiyon ödülleri ise Elif Nazlı Arslan ile Derin Bilecenoğlu’na verildi.

ETKİNLİKLER 13 AĞUSTOS’TA SONA ERECEK

Törene katılanlar arasında CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, yurt dışından gelen konuk ülke temsilcileri, oda başkanları, meclis üyeleri ve birçok davetli yer aldı. Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilecek festival etkinlikleri ise 13 Ağustos’ta sona erecek.