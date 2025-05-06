Troya Hazineleri Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

FOTOĞRAF SERGİSİYLA GEÇMİŞE YOLCULUK

Ünlü “Troya hazineleri” ve değerli maddeler ile taşlardan oluşan yaklaşık 30 farklı eser grubunun hikayesini sunan “Troya Hazineleri: Please Come Back” isimli fotoğraf sergisi, Terra Santa Manastırı’nda sanatseverlerle buluşma fırsatı buldu. Beyoğlu Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, belediyenin ev sahipliğinde İstanbul Marmara Eğitim Vakfı ve Maltepe Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen serginin küratörlüğünü Erkan Özdilek üstlendi.

GEÇMİŞİ YAŞATMAK

Açıklamada görüşleri yer alan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, “Öylesine kıymetli ve kadim topraklar üzerinde yaşıyoruz ki, bazen bir kalıntıda, bazen bir taşta ve hikayede geçmişin izlerine rastlayabiliyoruz. İnsan aklının alamayacağı kadar büyük bir kültürel birikim ve mirasa ev sahipliği yapıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Bu süreçte özellikle Osmanlı paşası Saffet Paşa’nın öyküsünü vurgulayan Güney, “Osmanlı Devleti’nin en zor dönemlerinden birinde birçok önemli görevde bulunuyor Saffet Paşa. Onun hikayesinde, devlete sahip çıkmanın, topraklarımızın birikimine ve zenginliklerine sahip çıkmayı öğreniyoruz.” şeklinde ifade etti.

KÜLTÜREL MİRASI GERİ GETİRMEK

Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Oktay Yalın, sergide yurt dışına kaçırılan Troya hazinelerinden örneklerin de yer alacağını belirtti. Yalın, “Almanya, İngiltere, Rusya gibi ülkelerde ve ülkemizde de bir bölümü bulunan eserlerin, aslında ait olduğu topraklara dönmesi mesajını vermeyi hedeflediğimiz için sergimize ‘Please Come Back’ başlığını da ekleyerek ‘Lütfen geri dön.’ dedik.” ifadelerine yer verdi.

TARİHİ ESERLERİN BULUNUŞU

Troya hazineleri, 19. yüzyılın sonlarında Alman tüccar ve amatör arkeolog Heinrich Schliemann tarafından Hisarlık Tepesi’nde gerçekleştirilen kazılarda gün yüzüne çıkarıldı. 31 Mayıs 1873’te keşfedilen “Priamos Hazinesi” olarak adlandırılan “A Hazinesi”, Troya II dönemine ait olup altın takılar, değerli taşlar ve çeşitli arkeolojik eserler içeriyor. Schliemann’ın Osmanlı yasalarına aykırı bir şekilde yurt dışına kaçırdığı hazinelerin, Osmanlı Devleti’nin hukuki girişimlerine rağmen Berlin’e götürüldüğü belirtiliyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında kaybolan hazineler, 1992’de Rusya’ya savaş ganimeti olarak götürülürken, 1995’ten itibaren Moskova’daki Puşkin Müzesi’nde sergilenmeye başladı. Mirasın ait olduğu topraklara duyulan özlemi görsel anlatımlarla ifade eden sergi, 20 Mayıs’a kadar gerçekleşecek.