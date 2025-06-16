Trt 1 Canlı İzle Bilgileri Burada!

TRT 1 CANLI YAYIN İLE DİZİLERİ TAKİP EDİN

TRT 1’in canlı yayın programlarını izlemek isteyenler, mobil ve bilgisayarları üzerinden TRT 1 canlı izleme keyfini yaşıyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın başlamasıyla beraber Chelsea maçı için canlı izleme araştırmaları yoğunlaşıyor. TRT HD ile kesintisiz ve donmadan canlı yayın izlemek mümkün.

TRT 1 CANLI YAYIN İÇİN FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 canlı yayın ile sevdiğiniz dizileri ve programları anında takip edebilirsiniz. TRT 1’i canlı yayın ile izlemek için resmi internet sitesini veya aşağıdaki frekans bilgilerini kullanabilirsiniz: TÜRKSAT 4A Frekansı 11794, Polarizasyon V (Dikey), Sembol Oranı 30000, FEC 3/4. Bu frekans bilgileri ile TRT 1’in tüm içeriklerine ulaşabilir ve keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

EUROPA LİGİ MAÇLARI İÇİN FREKANS GÜNCELLEMESİ

TRT, Avrupa Ligi maçlarının Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiğini belirtti. Duyuruda, “Uydu; Türksat 4A, Frekans; 11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4” bilgileri paylaşıldı. Bu bilgiler sayesinde TRT 1’in canlı yayınını rahatlıkla izleyebilirsiniz.