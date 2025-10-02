Trt 1 Canlı İzleme Bilgileri Açıklandı

TRT 1 CANLI İZLE İMKANLARI

TRT 1’in canlı yayın programlarını takip etmek isteyenler, hem mobil cihazlardan hem de bilgisayarlardan TRT 1’i kesintisiz izleme fırsatına sahip oluyor. UEFA Avrupa Ligi’nin başlamasıyla birlikte Fenerbahçe maçının canlı izlenmesi için araştırmalar sürüyor. “FB Nice maçı canlı izle” aramaları da giderek artıyor. Peki, TRT HD ile kesintisiz canlı yayın nereden izlenebilir? İşte cevaplar.

SEVDİĞİNİZ DİZİLERİ CANLI TAKİP EDİN

TRT 1 üzerinden sevdiğiniz dizileri ve programları canlı olarak izlemek mümkün. Canlı yayın için gerekli bilgiler haberimizde yer alıyor. TRT 1’i, resmi internet sitesi üzerinden veya aşağıdaki frekans bilgileriyle televizyonunuzdan izleme olanağı bulunuyor.

FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A üzerinden TRT 1’i izlemek için gerekli frekans bilgileri şu şekildedir: Frekans 11794, Polarizasyon V (Dikey), Sembol Oranı 30000 ve FEC değeri 3/4. Bu bilgilerle TRT 1 canlı yayın linkine ulaşarak en sevdiğiniz dizileri, filmleri ve programları izleyebilir, keyif dolu anlar yaşayabilirsiniz. Ayrıca, TRT, Avrupa Ligi maçlarının Türkiye içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği bilgisini paylaştı.