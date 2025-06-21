Trt 1 Canlı İzleme Bilgileri Var

TRT 1 CANLI İZLEME İMKANLARI

TRT 1 canlı yayın programlarını takip etmek isteyenler, mobil ve bilgisayarları aracılığıyla bu imkanları değerlendiriyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın başlamasıyla beraber, Inter maçı canlı izle arayışları artmış durumda. Inter Urawa maçı canlı izlenmek isteniyor. Peki, kesintisiz ve donmadan TRT HD canlı yayın nereden izleniyor? İşte, TRT 1 canlı izleme bilgileri…

TRT 1 CANLI YAYIN DETAYLARI

TRT 1, sevilen dizileri ve programları canlı olarak takip etme fırsatı sunuyor. TRT 1’in resmi internet sitesi veya aşağıda verilen frekans bilgileri aracılığıyla televizyon üzerinden izlenebilir. TÜRKSAT 4A üzerinden izleme için gereken frekans bilgileri şu şekildedir: Frekans 11794, Polarizasyon V (Dikey), Sembol Oranı 30000, FEC 3/4. Bu bilgilerle birlikte, TRT 1 canlı yayın linki sayesinde en çok sevdiğiniz dizileri, filmleri ve programları izleme şansı elde edebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

FREKANS BİLGİLERİNİN ÖNEMİ

TRT, Avrupa Ligi maçlarının Türkiye içerisinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi amacıyla frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiğini duyurdu. Bu bildirimde, TRT HD Türkiye kapsaması için Türksat frekans bilgileri şu şekilde paylaşıldı: Uydu Türksat 4A, Frekans 11794, Polarizasyon V (Dikey), Sembol Oranı 30000, FEC 3/4. Bu bilgilerin doğru bir şekilde kullanılması, izleme deneyiminizi olumlu yönde etkileyecektir.