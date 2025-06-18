Trt 1 Canlı İzlemek İstiyorsanız

TRT 1 CANLI YAYIN İZNİ

TRT 1 canlı yayın programlarını takip etmek isteyenler, mobil ve bilgisayarlar üzerinden TRT 1 izleme keyfini yaşıyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın başlamasıyla birlikte Manchester City maçı için canlı izleme araştırmaları artıyor. “TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın nereden izlenir?” sorusu gündemde. TRT 1 canlı izleme olanakları merak ediliyor.

TRT 1 CANLI İZLEME BİLGİLERİ

TRT 1 canlı yayın ile en sevdiğiniz dizileri ve programları anlık olarak takip edebilirsiniz. TRT 1 izleme bilgilerinin detayları haberimizde sunuluyor. TRT 1 yayınını resmi internet sitesinden veya aşağıda belirtilen frekans bilgileri ile televizyondan izleyebilirsiniz. TÜRKSAT 4A frekansı için gerekli bilgiler şu şekildedir: Frekans 11794, Polarizasyon V (Dikey), Sembol Oranı 30000, FEC 3/4.

AVRUPA LİGİ MAÇLARI İÇİN FİLTRELERİN GÜNCELLENMESİ

TRT, Avrupa Ligi maçlarının Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiğini duyurdu. Bu kapsamda, “Uydu; Türksat 4A, Frekans; 11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4” bilgileri paylaşıldı. TRT, kullanıcıların keyifli anlar yaşaması için yayın kalitesini artırmayı hedefliyor.