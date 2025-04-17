Trt 1 Canlı İzleyin!

TRT 1 CANLI YAYIN İLE DİZİLERİ VE PROGRAMLARI TAKİP EDİN

TRT 1 canlı yayın programlarını takip etmeyi isteyenler, hem mobil hem de bilgisayarlarından TRT 1 canlı izleme keyfini yaşıyor. UEFA Avrupa Ligi’nin başlamasıyla birlikte Tottenham maçı için “Eintracht Frankfurt Tottenham maçı canlı izle!” araştırmaları artıyor. “TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme nereden izlenir?” sorusu gündeme geliyor. TRT 1 canlı izleme konusunda detaylar haberimizde sunuluyor.

TRT 1 CANLI YAYINI RESMİ SİTESİNDEN İZLEYİN

Sevdiğiniz dizileri ve programları canlı olarak izlemeye devam edebilirsiniz. TRT 1 canlı izleme bilgileri ile birlikte, TRT 1’i resmi internet sitesi üzerinden veya aşağıda belirtilen frekans bilgileriyle televizyondan takip edebilirsiniz. TÜRKSAT 4A frekans bilgisi; 11794, polarizasyon tipi V (Dikey), sembol oranı 30000, FEC oranı ise 3/4 olarak güncellenmiştir.

EUROPA LİGİ MAÇLARINI DA KALİTELİ GÖRÜNTÜYLE İZLEYİN

TRT, Avrupa Ligi maçlarının Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi adına frekans bilgilerini güncelleyerek duyuru yaptı. TRT 1 canlı yayın linki ile en sevdiğiniz dizileri, filmleri ve programları izleyerek keyifli anlar yaşayabilirsiniz.