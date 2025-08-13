Trt 1 Canlı İzleyin Gelişmeleri Takip Edin

TRT 1 CANLI YAYINI TAKİP EDİN

TRT 1’in canlı yayın programlarını izlemek isteyenler, mobil ve bilgisayar üzerinden TRT 1 canlı izleme imkanına sahip oluyor. UEFA Konferans Ligi’nin başlamasıyla birlikte Başakşehir maçını canlı izlemek isteyenler için aramalar yapılmakta. Özellikle “Başakşehir Viking maçı canlı izle” şartı öne çıkıyor. Peki, kesintisiz ve donmadan TRT HD canlı yayını nereden izleyebilirsiniz? TRT 1 canlı yayın izleme detayları aşağıda.

TRT 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TRT 1, sevdiğiniz dizileri ve programları canlı olarak takip etme olanağı sunuyor. TRT 1 canlı izleme bilgileri katılımcılara açık. TRT 1’i resmi internet sitesi üzerinden veya aşağıda bulunan frekans bilgileri aracılığıyla televizyondan rahatça izleyebilirsiniz.

TÜRKSAT 4A frekans bilgileri şu şekildedir:

– Frekans: 11794

– Polarizasyon: V (Dikey)

– Sembol Oranı: 30000

– FEC: 3/4

Ayrıca, TRT 1 canlı yayın linki üzerinden en sevdiğiniz dizileri ve programları izleyerek keyif dolu anlar geçirebilirsiniz. TRT, Avrupa Ligi maçlarının Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi amacıyla frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısını yaptı. Duyuruda, “Uydu; Türksat 4A, Frekans; 11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4” bilgileri paylaşıldı.