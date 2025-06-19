Trt 1 Canlı İzleyin, Keyfi Yaşayın

TRT 1 CANLI İZLE HİZMETİ

TRT 1 canlı yayın programlarını takip edenler için mobilden ve bilgisayardan erişim sağlamak oldukça kolay. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın başlamasıyla birlikte, birçok kişi Inter Miami maçını canlı olarak izlemek için araştırmalar yapıyor. İzleyiciler “TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın nereden izlenir?” sorusunu soruyor. TRT 1 canlı izleme hizmeti ile sevdiğiniz dizileri ve programları gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz.

TRT 1 CANLI YAYIN İZZLEME YOLLARI

TRT 1 canlı yayını, resmi internet sitesi üzerinden veya aşağıda verilen frekans bilgileriyle televizyondan izlemek mümkün. TÜRKSAT 4A üzerinden yayın yaparak, şu frekans bilgilerini kullanabilirsiniz: Frekans 11794, Polarizasyon V (Dikey), Sembol Oranı 30000, FEC 3/4. Bu frekans bilgileri ile TRT 1 üzerinden birçok diziyi, filmi ve programı keyifle izleyebilirsiniz.

FREKANSLARDA GÜNCELLEMELER

TRT, Avrupa Ligi maçlarının Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi amacıyla frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiğini duyurdu. Duyuruda, “Uydu; Türksat 4A, Frekans; 11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4” olarak belirtilen bilgilerin dikkate alınması gerekiyor. Bu güncellemeler sayesinde izleyiciler, TRT 1 yayınlarını daha etkili bir şekilde izleyebilecek.