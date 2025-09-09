Trt 1 Canlı Yayın İzle Bilgileri

Haberler

TRT 1 CANLI İZLE BİLGİLERİ

TRT 1’in canlı yayın programlarını takip etmek isteyen izleyiciler, mobil cihazları ve bilgisayarları aracılığıyla TRT 1 canlı izleme deneyimini yaşayabiliyor. EuroBasket 2025’in başlamasıyla birlikte Türkiye’nin basketbol maçlarını da canlı izlemek isteyenler, Türkiye Polonya maçı için araştırmalarını sürdürmekte. Peki, ücretsiz bir şekilde TRT HD kesintisiz ve donmadan nasıl izlenebilir? TRT 1 canlı izleme detayları haberimizde yer almakta.

TRT 1’İ NASIL CANLI YAYINLAYABİLİRSİNİZ?

TRT 1’i canlı yayın aracılığıyla izlemek için, TRT 1 resmi internet sitesinden veya aşağıda belirtilen frekans bilgilerini kullanarak televizyonunuzdan erişebilirsiniz. TÜRKSAT 4A üzerinden izlemek için gereken frekans bilgileri şöyle: Frekans 11794, Polarizasyon V (Dikey), Sembol Oranı 30000, FEC 3/4. TRT 1 canlı yayın bağlantısıyla, en sevdiğiniz dizileri, filmleri ve programları izleme imkanı bulacak, keyifli anlar yaşayacaksınız.

FREKANSLARIN GÜNCELLENMESİ ÖNEMLİ

TRT, Avrupa Ligi maçlarının Türkiye içinde daha kaliteli ve kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için frekans bilgilerini güncellemeyi önerdi. Yapılan duyuruda, TRT HD’nin Türkiye kapsaması için gerekli frekans bilgileri detaylı olarak paylaşıldı: “Uydu; Türksat 4A, Frekans; 11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4”. Bu bilgilerle izleyiciler, TRT 1 yayınlarını daha kaliteli bir şekilde deneyimleyebilecek.

2025-2026 Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe Gruba Katılacak

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki katılım turu belirlendi. Futbolseverler, takımın rakipleri ve mücadele detaylarını bekliyor. Açıklamalar, önümüzdeki günlerde yapılacak.
Almanya, Bisiklet Kullanımını Teşvik Ediyor

Almanya, bisiklet ulaşımını artırmak ve şehir içi güvenliği sağlamak için "VeloFlow" adlı akıllı trafik ışığı sisteminin testine başladı. Sistem, bisiklet, yaya ve araç trafiğinde yeni kurallar getiriyor.

