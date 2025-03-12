TRT 1 Canlı Yayın Nasıl İzlenir?

TRT 1 CANLI İZLEME KEYFİ

TRT 1 canlı yayın programlarını takip edenler, hem mobil hem de bilgisayarlarından TRT 1’i canlı izleme imkanı buluyor. UEFA Avrupa Ligi’nin başlamasıyla birlikte Borussia Dortmund’un maçını canlı izlemek isteyenler araştırma yapıyor. Lille Borussia Dortmund maçı için “canlı izle” seçenekleri öne çıkıyor. Peki, TRT HD’den kesintisiz ve donmadan nasıl canlı yayın izleniyor? Bu konu hakkında detaylar haberimizde.

TRT 1 CANLI YAYIN DETAYLARI

TRT 1’in canlı yayınını izleyerek sevdiğiniz dizileri ve programları gerçek zamanlı takip edebilirsiniz. TRT 1 canlı izleme bilgileri haberimizde detaylı olarak yer almaktadır. TRT 1’i hem resmi internet sitesi üzerinden hem de aşağıda verilen frekans bilgileri ile televizyondan izleyebilirsiniz. TRT 1 canlı yayın linki sayesinde en sevdiğiniz dizilere, filmlere ve programlara ulaşarak keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

FREKANS BİLGİLERİ VE ÖNEMLİ UYARILAR

TRT, Avrupa Ligi maçlarının Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için gerekli frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiğini duyurdu. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması için Türksat frekans bilgileri şu şekilde paylaşıldı: “Uydu; Türksat 4A, Frekans; 11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4”. Bu bilgiler doğrultusunda, TRT 1 yayınlarını sorunsuz takip edebilirsiniz.