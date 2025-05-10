“TRT 1 Canlı Yayın Nasıl İzlenir?”

TRT 1 CANLI YAYIN İZLEME YÖNTEMLERİ

11 Mayıs Cumartesi günü, TRT 1 ekranlarını canlı olarak takip etmek isteyen izleyiciler, “TRT 1 canlı yayın nasıl izlenir? TRT 1 frekans ayarları nedir?” gibi sorularla karşılaşıyor. Özellikle, “TRT 1 canlı yayın linki var mı?” ve “Uydu üzerinden TRT 1 izlemek için güncel frekans değerleri neler?” şeklindeki konular sıklıkla araştırılıyor. İşte bu detaylar…

TRT 1 FREKANS AYARLARI

TRT 1’i full HD ve kesintisiz izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcısı üzerinden doğru frekans bilgilerini girerek erişim sağlıyor. İzleyiciler ayrıca, dijital platformlar ve TRT’nin resmi web sitesi aracılığıyla kanalın yayın akışına anlık olarak ulaşabiliyor. 2025 yılı itibarıyla, HD ve SD yayınlar için farklı frekans bilgileri var. İşte güncel Türksat uydu frekans değerleri:

GÖNÜL DAĞI CANLI İZLE

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: Vertikal (Dikey – V)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

Modülasyon: DVB-S2 / MPEG-4

Video Formatı: HD (Yüksek çözünürlük)

Frekans: 11958 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay – H)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

Modülasyon: DVB-S / MPEG-2

Video Formatı: SD (Standart çözünürlük)