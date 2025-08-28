Haberler

TRT 1, Dizilerle İzleyici Çekiyor

TRT 1 YAYIN AKIŞINA GÜNDEMİ BELİRLEYEN DİZİLERİYLE DEVAM EDİYOR

Sevilen dizilere ev sahipliği yapan TRT 1’in yayın akışı, birçok izleyici tarafından her gün merak ediyor. Özellikle prime time saatlerinde ekrana gelen programlar, geniş bir izleyici kitlesini ekran başına bağlıyor. Kamu yayıncısı kimliğiyle tanınan TRT 1, yerli dizilerden belgesellere, spor programlarından kültür-sanat içeriklerine kadar zengin bir yayın akışı sağlıyor.

28 AĞUSTOS 2025 TARİHİ İÇİN YAYIN AKIŞI DETAYLARI

TRT 1’in yayın akışıyla ilgili tüm detaylar haberin devamında yer alıyor. 28 Ağustos 2025 için TRT 1’in yayın akışı şu şekildedir.

Mimar Sinan Spor Kompleksi Açıldı. Bakan Bak, Sporun Önemini Vurguladı. Gençler, Milletimizin Geleceğidir. Spor Tesisleri, Nesil Yatırımıdır. Fatih, Sporun Her Şeyini Hak Eder

Fatih'te Mimar Sinan Spor Kompleksi'nin temeli, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla atıldı. Bakan, tesislerin spor ve gençlerin geleceğindeki rolünü vurguladı.
Altay Ve Aras Kargo İş Birliği Yapıyor

İzmir'in Altay kulübü, Aras Kargo Spor Kulübü ile voleybol iş birliği için anlaşma görüşmelerine başladı. Bu çerçevede, Altay, Aras Kargo'ya spor salonu inşa edecek.

