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Trt 1 İle Canlı Yayın İzle

TRT 1 CANLI YAYIN İZLEME SEÇENEKLERİ

TRT 1’in canlı yayın programlarını takip etmek isteyenler, mobil ve bilgisayarları ile bu keyfi yaşamaya devam ediyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın başlamasının ardından özellikle Chelsea maçını canlı izlemek için araştırmalar artıyor. “Peki, TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın nereden izlenir?” sorusu gündemde. TRT 1 aynı zamanda sevilen diziler ve programlarla birlikte canlı izleme alternatiflerini sunuyor. Bu bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

TRT 1 YAYIN KAYNAKLARI

TRT 1’i, canlı yayın bağlantısı ile resmi internet sitesinden veya aşağıda verilen frekans bilgileri ile televizyon üzerinden izlemek mümkün. Elektronik cihazlardan ya da uydu alıcısından yararlanarak TRT 1’i HD kalitesinde kesintisiz izlemek için; TÜRKSAT 4A frekansı 11794, polarizasyon V (dikey), sembol oranı 30000 ve FEC 3/4 bilgilerini kullanabilirsiniz. Bu bilgilerle beraber TRT 1, Avrupa Ligi maçlarının Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenmesi için kullanıcılarına güncellemeler yapma gereğini duydu.

Bu bilgilerle en sevdiğiniz dizileri, filmleri ve programları izleyerek keyifli anlar yaşayabilirsiniz. TRT 1 canlı yayını ile ilgili daha fazla detay haberimizde yer alıyor.

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