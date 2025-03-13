Trt 1 Kesintisiz Canlı Yayın İzle

TRT 1 CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ

TRT 1 canlı yayın programlarını takip etmek isteyenler, hem mobil cihazlarından hem de bilgisayarlarından TRT 1’i donmadan izleyebiliyor. UEFA Avrupa Ligi’nin başlamasıyla birlikte Fenerbahçe’nin Rangers ile oynayacağı maça dair “Fenerbahçe maçı canlı izle!” aramaları yoğunlaşmış durumda. Peki, TRT HD’de kesintisiz canlı yayın nereden izleniyor? TRT 1 canlı izleme seçeneklerini bu yazımızda bulabilirsiniz.

TRT 1 YAYIN İMKANLARI

TRT 1 ile sevdiğiniz dizileri ve programları canlı olarak izlemek mümkün. TRT 1’i resmi internet sitesi üzerinden veya aşağıda belirtilen frekans bilgileri ile televizyondan takip edebilirsiniz. TÜRKSAT 4A’nın frekans bilgileri şu şekildedir: Frekans 11794, Polarizasyon V (Dikey), Sembol Oranı 30000, FEC 3/4.

AVRUPA LİGİ MAÇLARI VE GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

TRT, Avrupa Ligi maçlarının Türkiye sınırları içerisinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerini güncelleme ihtiyacını gündeme getirdi. Bu çerçevede TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans bilgileri şu şekildedir: “Uydu; Türksat 4A, Frekans; 11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4”. TRT 1 canlı yayın linkiyle en sevdiğiniz dizileri, filmleri ve programları keyifle izleyebilirsiniz.