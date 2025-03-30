TRT 1 Yayın Akışı 30 Mart 2025

TELEVİZYONDA ÇEŞİTLİ YAPIMLAR BEKLİYOR

30 Mart Pazar günü televizyon ekranlarında izleyicilerin önünde çeşitli dizi, film ve eğlence programları yer alıyor. Özellikle TRT 1 ekranlarındaki yapımlar büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Bugün TRT 1’de hangi içerikler var merak ediliyor. İşte, TRT 1’in 30 Mart 2025 Pazar gününe ait güncel yayın akışı…

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’in 30 Mart 2025 tarihli yayın akışı detayları açıklandı. İzleyiciler sabah haber programlarından akşam dizilerine kadar zengin bir içerik yelpazesini takip edebiliyor. Akış şöyle:

05:08 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10 – Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

06:10 – Avrupalı Müslümanlar

06:45 – Bayram Namazı

07:45 – Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

08:15 – Bayram Sevinci

10:00 – Türk Sineması: Rafadan Tayfa Dehliz Macerası

11:45 – Enine Boyuna

13:00 – Alişan ile Hayata Gülümse

15:50 – Vefa Sultan

17:30 – Kod Adı Kırlangıç

19:00 – Ana Haber

20:00 – 3’te 3

22:00 – Teşkilat (Tekrar)

00:45 – 3’te 3 (Tekrar)

02:20 – Gönül Dağı

05:00 – Vefa Sultan