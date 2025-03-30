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TRT 1 Yayın Akışı 30 Mart 2025

TELEVİZYONDA ÇEŞİTLİ YAPIMLAR BEKLİYOR

30 Mart Pazar günü televizyon ekranlarında izleyicilerin önünde çeşitli dizi, film ve eğlence programları yer alıyor. Özellikle TRT 1 ekranlarındaki yapımlar büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Bugün TRT 1’de hangi içerikler var merak ediliyor. İşte, TRT 1’in 30 Mart 2025 Pazar gününe ait güncel yayın akışı…

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’in 30 Mart 2025 tarihli yayın akışı detayları açıklandı. İzleyiciler sabah haber programlarından akşam dizilerine kadar zengin bir içerik yelpazesini takip edebiliyor. Akış şöyle:

05:08 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 – Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
06:10 – Avrupalı Müslümanlar
06:45 – Bayram Namazı
07:45 – Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket
08:15 – Bayram Sevinci
10:00 – Türk Sineması: Rafadan Tayfa Dehliz Macerası
11:45 – Enine Boyuna
13:00 – Alişan ile Hayata Gülümse
15:50 – Vefa Sultan
17:30 – Kod Adı Kırlangıç
19:00 – Ana Haber
20:00 – 3’te 3
22:00 – Teşkilat (Tekrar)
00:45 – 3’te 3 (Tekrar)
02:20 – Gönül Dağı
05:00 – Vefa Sultan

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