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TRT’den Furkan Andıç ve Boran Kuzum’a Veto

AYBÜKE PUSAT’A DESTEK VEREN FURKAN ANDIÇ’IN İŞİNE SON VERİLDİ

TRT1’nin Teşkilat dizisinde başrol oynayan Aybüke Pusat, CHP’nin başlattığı boykot çağrısına destek verdikten sonra işini kaybetti. Bu gelişmeden sonra Pusat’a, 6 yıllık sevgilisi Furkan Andıç “Yanındayım gülüm” gönderisiyle destek oldu. Ancak bu destek, Andıç’ın kariyerine mal oldu.

FURKAN ANDIÇ’IN ÇEKİMLERİ İPTAL EDİLDİ

Furkan Andıç, TRT Tabii’nin “Muhabir” dizisinde başrol oynuyordu. Çekimlerin yapıldığı esnada yaptığı paylaşımdan dolayı, Andıç bir süre sonra işten çıkarıldığını öğrenince şok oldu. SO Medya tarafından hazırlanan dizinin çekim sürecinin yanı sıra Andıç’ın 2 günlük çalışması da boşa gitmiş oldu. Yeni bir oyuncu bulunması için çekimlere ara verildi.

BOYCOT ÇAĞRISINA DESTEK VEREN BAŞKA BİR OYUNCU DA İŞTEN ÇIKARILDI

Aybüke Pusat’a ve boykot çağrılarına destek veren Boran Kuzum’un da TRT platformu Tabii’de yayınlanan “Bir Ruh Macerası” dizisinin kadrosundan çıkarıldığı bilgisi geldi. Bu durum, medya dünyasında geniş yankı buldu.

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