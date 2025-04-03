TRT Dizisi’nden Çıkarılanlar Tartışma Yarattı

AYBÜKE PUSAT’A DESTEK GELDİ

TRT’nin Teşkilat dizisinde başrol oynayan Aybüke Pusat, CHP’nin başlattığı boykot çağrısına destek vermesinin ardından işten çıkarıldı. Bu durumu öğrenen oyuncunun sevgilisi Furkan Andıç, “Yanındayım gülüm” mesajıyla ona destek oldu.

ÇEKİMLER İPTAL EDİLDİ

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Pusat’ın yerine geçen Furkan Andıç, “Muhabir” dizisinin çekimleri için sete çıktı. Ancak, çekimler sırasında yaptığı paylaşım yüzünden günün ilerleyen saatlerinde işten çıkarıldı. SO Medya yapımı dizideki Andıç’ın 2 günlük çekimi iptal edildi ve yeni bir oyuncu arayışına gidildi.

BORAN KUZUM DA ETKİLENDİ

Aybüke Pusat’a ve boykot çağrılarına destek veren Boran Kuzum’un da benzer bir durumla karşılaştığı öğrenildi. Kuzum’un, TRT platformundaki “Bir Ruh Macerası” dizisinin kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.