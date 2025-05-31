TRT Genel Müdürü, Filistin’i anlatacak

MEHMET ZAHİD SOBACI’NIN FİLİSTİN MESAJI

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, tüm engellemelere, tacizlere, fiziki ve sözlü saldırılara karşın Filistin konusunu ve Gazze’de yaşanan soykırımı anlatmaktan vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Sobacı, bu sorumluluğun Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin medyası olmaları açısından önemli bir borç olduğunu belirtti. Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) önderliğinde, İsrail’in Filistin’deki insanlık dışı politikalarını protesto etmek amacıyla Sultanahmet Meydanı’nda saat 12.00’de başlayan ve 24 saat sürecek olan “Filistin İçin Sessiz Kalma” ortak canlı yayın programına katılan Sobacı, burada Gazze’de sistematik bir soykırım yaşandığını ve İsrail’in kan dökmekten vazgeçmediğini söyledi.

GAZETECİLERİN ZOR ŞARTLARI

Sobacı, özellikle Gazze’deki sivillerin, bebeklerin, kadınların ve gazetecilerin hayatının tehlikede olduğunu hatırlatarak, izleyicilere ekrana verilemeyen görüntülerin varlığından söz etti. “Savaşın bile bir ahlakı, hukuku var ama soykırımcı İsrail’in bu savaş hukukunu bile gözetmediği bir iklimden bahsediyoruz.” diyerek durumu aktaran Sobacı, bir çok insanın soykırım rakamlarını soğuk bir istatistik olarak algıladığını, oysa her birinin birer insan olduğunu vurguladı. Gazetecilerin sahadaki zorlu koşulları ve işleri hakkında bilgi veren Sobacı, onların çok kritik bir görevi yerine getirdiğini ifade etti. “Onlar sahada çok daha güçlü ve cansiparane bir şekilde hak nöbetini tutmaya devam ediyorlar.” dedi.

EVRENSEL DEĞERLER VE MEDYA ROLÜ

İnsan hakları gibi evrensel değerlerden bahseden Sobacı, bu değerlerin yalnızca kendi çıkarlarına dokunulduğunda önemsendiğini belirterek, Batı dünyasının bu tutumuyla ilgili şunları söyledi: “Şu anda Gazze’de olanlar karşısında kendi değerlerini yiyorlar, ses çıkarmayarak veya riyakar bir tavır sergileyerek.” Sobacı, medya olarak önemli bir görevin “failin işgalci İsrail olduğunu söylemek” olduğunu dile getirdi. Uluslararası medya, faili gizlemeye çalışırken, onların adını açıkça zikrederek cesaret göstereceklerini belirtti.

KÜRESEL BİR AKTÖR OLARAK TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Daha adil bir dünya peşinde koşan ülke” ifadesini hatırlatan Sobacı, TRT’nin bu anlayışa uygun bir yayıncılık anlayışını sürdürdüğünü aktardı. Türkiye’nin uluslararası arenada, özellikle de insani diplomasi ve yardımlar konusunda üstüne düşeni yaptığını vurguladı. Sobacı, uluslararası basın kuruluşlarının Gazze meselesine olan bakış açısının manipülatif olduğunu ve bu görüşlerin insanları yanıltmaya yönelik olduğunu ifade etti. TRT World ve TRT Arabi gibi kanalların, Gazze’deki soykırımı uluslararası kamuoyuna anlatma çabalarını sürdürdüğünün altını çizen Sobacı, “Filistin meselesini ve Gazze’de yapılan soykırımı anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz.” şeklinde konuştu.